Ziel ist die Revanche

Auswärts bewähren möchten sich die Basketballerinnen aus dem Bamberger Raum am 16. Spieltag der Regionalliga. Der SC Kemmern (5.) ist am Samstag (13 Uhr) bei den ChemCats Chemnitz II (7.) gefordert, der Aufsteiger BG Litzendorf (6.) ist um 16.45 Uhr bei München Basket (9.) zu Gast.



ChemCats Chemnitz II -

SC Kemmern

Mittlerweile hat sich der SCK in der Regionalliga etabliert, steht mit einem ausgeglichenen Konto von sechs Siegen und sechs Niederlagen gut da. Die Mannschaft von Trainer Kai Tzschentke weiß, was sie kann. Das ist auch gut so, denn dann kann eine Revanche in Chemnitz gelingen für die 54:69-Niederlage im Hinspiel Ende Oktober. Wie der SC Kemmern haben auch die "Katzen" viel jugendliche Qualität zu bieten, bis hin zur Jugend-Nationalspielerin.

München Basket -

BG Litzendorf

Nach der Faschingspausefahren die Piratinnen am Samstag in die Landeshauptstadt. Gastgeber ist München Basket, das einzige der drei Münchner Teams, dem sich die BGL-Damen in der Hinrunde geschlagen geben mussten (53:64). Dabei hatten die Litzendorferinnen den Start in die Partie komplett verschlafen und waren nach dem ersten Viertel bereits mit 9:21 in Rückstand geraten. Nun gilt es, hellwach und mit hoher Intensität ins Rückspiel zu starten, um die Chance auf eine Revanche zu wahren und der Niederlagenserie im neuen Jahr ein Ende zu setzen. red