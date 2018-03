Ziel: eine aktive, bunte und lebenswerte Stadt

"Bamberg ist lebendig!" Unter diesem Motto stellen sich am 28. Juli verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel die Arbeitsgruppe "Essbare Stadt" von Transition Bamberg oder "Bambecher", auf dem Maxplatz vor. In ungezwungener Marktplatz-Atmosphäre sollen Interessierte die Möglichkeit haben, sich über verschiedene soziale und kulturelle Projekte in und um Bamberg zu informieren.

Andreas Tränkenschuh (23) und Katharina Breinbauer (22) von Greenpeace Bamberg organisieren das Event und beantworten die wichtigsten Fragen.



Was wollt ihr mit diesem Event in Bamberg erreichen?

Andreas Tränkenschuh: Wir sind beide in mehreren Gruppen aktiv, die wir zumeist durch die Ersti-Tage der Uni Bamberg kennengelernt haben. Aber während für Studierende, die neu nach Bamberg kommen eine "Kennenlern-Woche" auf dem Programm steht, ist eine erste Kontaktaufnahme für alle Nicht-Studierenden sehr viel aufwendiger.

Das Ziel des Events ist daher die Herstellung eines persönlichen Kontakts zwischen Organisationen und den Bürgern in Bamberg. "Lebendiges Bamberg" soll eine Gelegenheit darstellen, einen Überblick über die zahlreichen engagierten Interessensgruppen zu bekommen, welche Bamberg zu einer aktiven, bunten und lebenswerten Stadt machen.



Wer wird alles vertreten sein und welche Gruppen sind eingeladen, euch zu kontaktieren?

Katharina Breinbauer: Die Idee entstand bei einem Vernetzungstreffen Anfang des Jahres. Dabei waren unter anderem Change e. V., Transition und Amnesty international Bamberg vertreten. Eingeladen zur Teilnahme an dieser Aktion sind alle gesellschaftsbereichernden, gemeinnützigen Gruppen, Organisationen und Initiativen, die sich im Sinne der Nachhaltigkeit, für Menschenrechte, Umwelt, Gesellschaft, Integration, Kulturförderung und ähnliche Themenfelder einsetzen. Ausdrücklich ausgeschlossen von der Veranstaltung sind politische Parteien, kommerziell ausgerichtete Organisationen sowie Gruppierungen mit rechtsnationalistischer, ausgrenzender Verfassung und Tendenzen. red