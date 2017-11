"Ziegelfeld" ist Thema

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Litzendorf findet am Dienstag, 21. November, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Litzendorf statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die fünfte Änderung des Bebauungsplans "Ziegelfeld I" Schammelsdorf, hierin der Aufstellungs- und Verfahrensbeschluss, die Vorstellung des Investors "BayernCare" und seiner Partner in Bezug auf die Seniorenwohnanlage im Baugebiet "Aufseesianische Wiesen", die Vorstellung der aktuellen Arbeitsschwerpunkte von Projektmanagerin Edith Obrusnik sowie die Städtebauförderung 2018. red