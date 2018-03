Ziegelanger weiter vorn

Die Fußballer des FC Ziegelanger bleiben nach dem 5:2 gegen die DJK Oberschwappach II (3.) an der Spitze der B-Klasse Schweinfurt 3. Der FC Knetzgau folgt nach dem 3:2 in Westheim auf den Fersen. Die Spiele in Hermannsberg und Geusfeld fielen aus.

FC Ziegelanger -

DJK Oberschwappach II 5:2

Tore für Ziegelanger: 1:2 Schick (34.), 2:2 , 3:2 Moser (36., 68.), 4:2 Hornung (71., Elfmeter), 5:2 Duscher (73.); Tore für Oberschwappach: 0:1 Terrana (5.), 0:2 Schierling (8.); Gelb-Rote Karte: Böttcher (88. Z.); Rote Karte: Salamone (45. O.)

TSV Westheim II -

FC Knetzgau 2:3

Tore für Westheim: 1:2 Betz (37.), 2:3 Spiegel (90.); Tore für Knetzgau: 0:1, 0:2, 1:3 Dango (15., 29., 53.); Gelb-Rote Karte: Döll (23. K.); Rote Karte: Holzschuh (21. W.)



B-Klasse Schweinfurt 4

TV Obertheres -

SV Sömmersdorf II 2:1

Tore für Obertheres: 1:1 Galanov (28.), 2:1 Kulschin (74.); Tor für Sömmersdorf: 0:1 Wiesner (4.) sp