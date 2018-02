Zeulner: positives Signal für mehr Erdverkabelung

"Der heute vorgelegte Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD sendet ein positives Signal für mehr Erdverkabelung in der Zukunft. Unser Einsatz für die Region hat sich also gelohnt und nun gilt es, die Erdverkabelung endgültig nach Neuensorg zu holen", erläutert Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner die Ergebnisse des am Mittwoch in Berlin beschlossenen Koalitionsvertrags.

So werden laut Zeulner die Koalitionspartner "mehr Akzeptanz für den Netzausbau schaffen und zu dessen Beschleunigung beitragen, indem wir mehr Erdverkabelung insbesondere im Wechselstrombereich und dort vor allem an neuralgischen Punkten, soweit technisch machbar, ermöglichen." (Zitat aus dem Koalitionsvertrag).

"Die Aufnahme der Förderung der Erdverkabelung in den Koalitionsvertrag ist ein ganz entscheidender Schritt. Nun haben wir die Chance, den Abschnitt des Ostbayernrings zwischen Traindorf und Neuensorg nicht als Freileitung, sondern mithilfe von Erdverkabelung umzusetzen und somit Neuensorg weiterhin als einen attraktiven Standort für junge Familien und den Tourismus zu erhalten", freut sich die Lichtenfelser Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner in einer Pressemitteilung.



Gemeinsam gestalten

Darüber hinaus versprächen die Koalitionspartner, dass sie die Energiewende gemeinsam mit dem Menschen, Kommunen und Unternehmen gestalten wollen, heißt es in dieser Pressemitteilung weiter.

"Dies war von Beginn an unser Ziel und ich freue mich daher, dass dies nun auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde", so Bundestagsabgeordnete Zeulner in ihrer Erklärung abschließend. red