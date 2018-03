Zeugin sieht, wer Pfosten anfährt

Eine Zeugin erstattete im Namen der Stadt Lichtenfels Anzeige gegen eine 43-jährige Frau wegen Verkehrsunfallflucht. Die Beschuldigte soll am Donnerstag, 22. Februar, gegen einen Pfosten am Markplatz gefahren sein. Sie hat sich jedoch nicht um den Schaden in Höhe von 540 Euro gekümmert, diesen weder gemeldet noch bezahlt.