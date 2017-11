Zeugen zu Unfall gesucht

Zu einem Unfall, der sich am Samstag, 28. Oktober, zwischen 19 und 19.30 Uhr in der Schlüsselstraße ereignet hatte, sucht die Polizei unter Tel. 0951/9129-210 Zeugen. Hier fuhr der Fahrer eines grauen Mazda rückwärts auf einen grauen BMW. Der Unfall wurde vermutlich vom Fahrer eines dunklen Mercedes Kombi oder E-Klasse beobachtet. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.