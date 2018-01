Zeugen von Unfall in Heroldsbach gesucht

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos bei einem Abbiegvorgang ist es in Heroldsbach am Mittwochabend gegen 18 Uhr im Bereich Adelsgasse/Hauptstraße gekommen. Zu dem Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand, werden aufgrund von Ungereimtheiten bei den Angaben der Beteiligten noch Zeugen von der Polizei Forchheim (Telefon 09191/70900) gesucht.