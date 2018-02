Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Montag wurde auf dem Edeka-Parkplatz in Steinbach am Wald ein brauner Seat Ateca durch einen unbekannten Pkw am hinteren Kotflügel beschädigt. Der Verursacher meldete den Schaden in Höhe von 300 Euro nicht. Die Polizei Ludwigsstadt bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich zu melden. pi