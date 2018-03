Zeugen gesucht: zwei Mal Fahrerflucht in Hallstadt

Um Hinweise zu einer Unfallflucht bittet die Polizei: Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen war ein in der Bamberger Straße am Straßenrand geparkter BMW von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und an der hinteren linken Stoßstange erheblich beschädigt worden. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Ein zweiter Fall von Fahrerflucht ereignete sich auf einem Parkplatz in der Emil-Kemmer-Straße. Dort beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, einen roten Pkw VW Polo. Der vermutlich beim Ausparken entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt.

Zeugen der Unfallfluchten mögen sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land, unter der Telefonnummer 0951/9129-310 melden. pol