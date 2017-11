Zeugen gesucht für Unfallflucht

Die Kreisstraße BA 31 (Königsfeld - Hollfeld) befuhr am Dienstag gegen 17.45 Uhr eine 26-Jährige mit ihrem VW Golf. Auf der Strecke kam der Fahrerin auf ihrer Fahrbahnseite ein unbekannter Pkw-Fahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 26-Jährige nach rechts ausweichen und stieß dabei mit dem rechten Außenspiegel gegen einen Leitpfosten. Ohne sich um den verunfallten Pkw und entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol