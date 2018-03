Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in Neunkirchen am Brand ereignet. Für nur wenige Minuten parkte ein 24-jähriger Seat-Fahrer in der Gräfenberger Straße. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete, wie eine Autofahrerin an der Stoßstange einen Sachschaden von etwa 1000 Euro verursachte und sich sodann unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0, sucht nun insbesondere auch die Zeugin dieses Vorfalls, von welcher der Geschädigte keine Daten hat.