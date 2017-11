Zeugen einer stolzen Vereinsgeschichte

Helferinnen und Helfer hatten das Vereinsheim des ASV 1910 Gaustadt in einen Festsaal verwandelt, um dem Ehrungsabend für langjährige und verdiente Mitglieder einen würdigen Rahmen zu geben. Besonders herzlich begrüßt wurde von Vorsitzendem Dietfried Fösel der 79-jährige Hans Neus. Er war eigens aus Benningen am Neckar (Baden-Württemberg) angereist, um seine Ehrenurkunde für 65-jährige Vereinstreue entgegenzunehmen.

Mit Urkunden und Geschenken bedankte sich der ASV Gaustadt bei den Jubilaren für ihre Zugehörigkeit zum mittlerweile 107-jährigen Traditionsverein. Dieser hatte von 1949 bis 2000 in Oberfranken und zeitweise in ganz Nordbayern, also ohne Unterbrechung 61 Jahre lang, höherklassig Fußball-Geschichte geschrieben und ist in der Stadt Bamberg der zweitälteste Fußballklub. Der größte fußballerische Erfolg kam im Jahre 1960 zustande. Hierbei spielte der ASV in zwei Entscheidungsspielen gegen den ATS Kulmbach um den Aufstieg in die Bayernliga, der damals dritthöchsten Spielklasse in Deutschland. Zum Hinspiel pilgerten zum legendären Sportplatz "Schwarze Brücke" 5200 Zuschauer.

Stadträtin Ingeborg Eichhorn (SPD), Mitglied des ASV-Vereinsausschusses, ließ in ihrer Festansprache die bewegte Vereinsgeschichte des ASV Gaustadt Revue passieren. Der Bericht wurde von ihrem Vater, Altbürgermeister Andreas Stenglein (SPD), verfasst. Der Verein bekam im Frühjahr 1950 bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung seinen jetzigen Namen Allgemeiner Sportverein 1910 e. V. Gaustadt. In den Jahrzehnten vorher trug er unter anderem die Bezeichnungen 1. FC 1910 Gaustadt, Spielvereinigung und Arbeiter-Turn- und Sportverein 1910.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg unterhielten die "Rot-Weißen" neben Fußball zeitweise auch die Abteilungen Handball (Männer und Frauen), Faustball und Boxen. In ihrer Ansprache beleuchtete Ingeborg Eichhorn auch die aktuelle Gegenwart. Demnach hat der ASV derzeit neben Fußball auch Gymnastikgruppen mit 120 Personen und zusätzlich 140 Turnkindern mit sechs geprüften Übungsleiterinnen. Somit ist der Klub wirklich ein "Allgemeiner Sportverein".

Geehrt wurden für 25 Jahre: Michael Fischer, Lothar Kandzora, Ursula Kramer, Maria Metzner, Hermann Schmitt, Ingrid Schuster. 40 Jahre: Georg Lang, Elisabeth Hagel, Nikolaus Haßfurther, Wolfgang Lüttich, Helmut Rippel, Gabriele Strätz, Willi Stretz. 50 Jahre: Manfred Lechner, Wolfgang Taschner, Dieter Findeis, Klaus Schwinn, Bernhard Philipp, Karl-Heinz Schonath, Harald Hümmer, Geo Kabitz, Manfred Krug, Arno Mahr ,Rafael Schumm. 60 Jahre: Dietfried Fösel, Otto Steinhübl, Rudolf Kabitz, Ferdinand Köhlein, Reinhold Söllner. 65 Jahre: Gerd Reinwald, Heinrich Feulner, Willi Hofmann, Armin Salomon, Ewald Schell, Paul Steinhübl, Georg Nuss, Hans Neus, Hans Stöcklein, Robert Scharold. 70 Jahre: Norbert Mahr, Jakob Loch, Kaspar Reinfelder. 75 Jahre: Eduard Seuss, Adi Sauer. 80 Jahre: Adolf Reuss, Michael Strätz. df