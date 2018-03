Zeugen bitte melden

Nach wie vor beschäftigt die Bamberger Polizei ein schwerer Verkehrsunfall, der sich bereits am 22. Dezember 2017 gegen 5.30 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Ring/Moosstraße ereignete. Dabei wollte ein Lastwagen, der den Berliner Ring in Richtung Hallstadt befuhr, nach links in die Moosstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich musste der 44-jährige Lkw-Fahrer sein Gefährt wegen eines auf dem Radweg entgegenkommenden Radfahrers anhalten. Ein 44-jähriger BMW-Fahrer, der den Berliner Ring in Richtung Nürnberg befuhr, bemerkte den haltenden Lkw zu spät und prallte gegen das Heck des Lastwagens. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der BMW auf die Gegenfahrbahn und dort auf einen auf der Linksabbiegerspur stehenden Opel geschleudert. Die drei Insassen des BMW wurden schwer verletzt. Verletzungen erlitt auch der 52-jährige Opel-Fahrer.

Wie erst jetzt bekannt wurde, soll zum Unfallzeitpunkt auf der rechten Abbiegespur des Berliner Rings (in Richtung Moosstraße) ein Pkw gestanden haben. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeugs könnte daher ein wichtiger Unfallzeuge sein. Möglicherweise handelt es sich um einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eines in der Moos- oder Robert-Bosch-Straße ansässigen Unternehmens. Der Fahrer oder die Fahrerin bzw. etwaige weitere Fahrzeuginsassen werden dringend gebeten, sich zeitnah mit der Polizei in Verbindung zu setzen. red