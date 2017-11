Zeuge verhindert Alkoholfahrt

Im Netto-Markt in der Martin-Luther-Straße hielt sich am Dienstag kurz nach 9 Uhr ein stark alkoholisierter 38-jähriger Mann auf. Nach seinem Einkauf hinderte ein Zeuge den Mann an der Wegfahrt mit seinem Audi. Die herbeigerufene Polizeistreife stellte bei dem Mann einen Alkoholwert von 2,98 Promille fest, weshalb im Klinikum Bamberg eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Wem ist der 38-Jährige mit seinem weißen Audi am Dienstagvormittag im Bereich Strullendorf aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.