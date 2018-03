Zeuge notiert Kennzeichen

In der Theuerstadt wurde am Spätnachmittag des Dienstags der Fahrer eines Mitsubishis beobachtet, wie dieser beim Ausparken mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen das Heck eines geparkten Subarus stieß. Obwohl hierbei an dem geparkten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht wurde, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt anschließend fort. Ein aufmerksamer Zeuge notierte das Kennzeichen des Unfallverursachers und verständigte die Polizei.