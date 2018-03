Zeuge nimmt die Schuld auf sich

Prozesse wegen einer Disco-Schlägerei gab es am Amtsgericht in Haßfurt schon viele. Dass aber ein Zeuge, wie am Mittwoch geschehen, im Zeugenstand die Schuld auf sich nimmt und damit ein Verfahren gegen sich selbst in Kauf nimmt, das war wohl eine Premiere.

Laut Anklage hatte der 27-jährige Angeklagte aus dem nördlichen Landkreis am 12. November vergangenen Jahres gegen 1.50 Uhr nachts in einer Eberner Diskothek im Streit zwischen zwei Lagern einem 22-Jährigen im Vollrausch, mit 2,9 Promille Alkohol intus, die Faust ins Gesicht gerammt. Der Geschädigte erlitt eine blutige Nasenbeinfraktur. Außerdem splitterten zwei seiner Schneidezähne ab. Er musste im Krankenhaus operiert werden, wo er seinen Peiniger anhand von Personenaufnahmen, die Polizeibeamte am Tatort aufgenommen hatten, identifizierte und Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung erstattete.

Der angebliche Schläger erhielt einen Strafbefehl über 4800 Euro (120 Tagessätze zu 40 Euro), gegen den er Einspruch einlegte, weshalb er sich am Mittwoch erstmals in seinem Leben vor Gericht verantworten musste. Auf der Anklagebank beteuerte er dem Gericht seine Unschuld. Nicht er, sondern einer seiner Kumpanen habe zugeschlagen, gab er zu Protokoll. Er sei nicht an der Schlägerei beteiligt gewesen, sondern habe an der Bar gestanden.



Auch der Geschädigte teilte aus

Dieser Aussage widersprach der Geschädigte im Zeugenstand. Nach einem Rempler und einem kurzen Wortgefecht habe der Angeklagte zugeschlagen. Er selbst habe "nichts gemacht", gab er das Unschuldslamm, das er nach Aussage eines weiteren Zeugen wohl nicht war. Denn der Zeuge gab an, dass der Geschädigte sehr wohl Schläge ausgeteilt habe. Er selbst sei auch getroffen worden, habe reflexartig zurückgeschlagen und dem Geschädigten dabei die schwere Verletzung zugefügt - ohne dies zu wollen.

Bei einer Gegenüberstellung im Gerichtssaal war sich der Geschädigte plötzlich nicht mehr sicher, wer der Täter ist. "Es war dunkel. Vielleicht war es doch der andere", sagte er nun. Auch die Befragung der anderen Personen, die an der Schlägerei beteiligt waren und zum Tatzeitpunkt mindestens 1,5 Promille intus hatten, konnte den Angeklagten nicht zweifelsfrei überführen.

Anklagevertreter Ilker Özalp tat daher etwas, was er in seiner Laufbahn noch nicht oft tat: Aus Mangel an Beweisen forderte er Freispruch für den bislang straffreien Angeklagten. Der schloss sich dem Plädoyer Özalps verständlicherweise an, genauso wie die Vorsitzende, Richterin Ilona Conver. Es sei "eine Strafe Gottes, wenn man eine Schlägerei aufklären soll", tat die Richterin ihren Unmut kund. Zu einer Verurteilung habe die Beweisaufnahme nicht gereicht.

Gleichzeitig kündigte sie ein Verfahren gegen den Zeugen an, der die Schuld auf sich genommen hatte. Auch gegen den Geschädigten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung. Ein weiterer Beteiligter erhielt bereits einen Strafbefehl, weil er den Angeklagten an jenem verhängnisvollen Disco-Abend geschubst hatte. Der Angeklagte war hart auf dem Boden aufgeschlagen und für kurze Zeit bewusstlos gewesen.

Einen heilsamen Nebeneffekt hatte der Prozess offenbar für die Beteiligten: Sie alle waren mehr oder weniger an jenem Abend verletzt worden und gelobten vor Gericht, solche Situationen meiden zu wollen.