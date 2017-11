Zeuge hält jugendliche Täter fest

Drei Jugendliche beschädigten am Dienstagabend im Kronacher Stadtteil Neuses ein am Bahnhof abgestelltes Herrenrad. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Als die drei Täter anschließend flüchteten, verfolgte sie der Zeuge und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der entstandene Schaden am Fahrrad wird auf circa 100 Euro geschätzt. Die drei werden wegen Sachbeschädigung angezeigt.