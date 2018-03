Zeuge beobachtet Unfallflucht

Als ein 37-jähriger Mann am Mittwochmittag nach einem Einkauf wieder zu seinem auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Erlanger Straße abgestellten Auto gekommen ist, bemerkte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von rund 2000 Euro an der hinteren Stoßstange. Von dem Unfallverursacher fehlte jede Spur. Der 37-Jährige fand jedoch einen Hinweiszettel an seinem Fahrzeug. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie zuvor eine unbekannte Frau mit einem grauen VW Touran gegen den Seat fuhr. Die Frau stieg aus, begutachtete den Schaden und fuhr dann einfach davon, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder den Unfall zu melden. Der Zeuge hatte vorausschauenderweise auch das Kennzeichen des VW notiert. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.