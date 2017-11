Zeuge beobachtet Unfallflucht am Outlet

Erst drei Stunden nach seiner Beobachtung hat ein 44-jähriger Zeuge bei der Polizei in Herzogenaurach gemeldet, dass er gegen 14 Uhr gesehen hatte, wie ein Fahrzeug beim Ausparken aus einer Parklücke in der Tiefgarage eines Outlet-Centers im Olympiaring in Herzogenaurach einen geparkten blauen Audi streifte und am Stoßfänger einen Schaden von rund 300 Euro verursachte. Der Unfallfahrer war ausgestiegen und hatte sich den Unfallschaden noch angesehen, fuhr aber von der Örtlichkeit weg. Der Zeuge konnte sich aber das Kennzeichen des Unfallverursachers mit Nürnberger Zulassung merken und der Polizei mitteilen. Über die Halteradresse muss sie nun den verantwortlichen Fahrzeugführer ermitteln, gegen den ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet wurde.