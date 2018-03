Zeuge beobachtet Unfall: Anzeige folgt

Ein Zeuge beobachtete am Sonntagnachmittag in der Mainau, wie eine junge Frau mit ihrem Pkw beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Wagen stieß und anschließend einfach weiterfuhr. Am Fahrzeug der Geschädigten waren deutliche Unfallspuren zu sehen. Die Unfallverursacherin wurde von der Polizei ermittelt und wurde im Anschluss an der Halteradresse "besucht". Sie erhält nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf insgesamt 600 Euro.