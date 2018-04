Zell gewinnt bei Verfolger Zeil - Klatsche für Ebelsbacher Reserve

Zell bleibt weiterhin vor Stettfeld Spitzenreiter in der Fußball-A-Klasse Schweinfurt 5, Stadtlauringen führt weiterhin die A-Klasse Schweinfurt 3 an.



A-Klasse Schweinfurt 5

SC Lußberg -

TSV Limbach 4:0

Tore: 1:0 Dietz (56.), 2:0 Will (72.), 3:0 Heppel (86.), 4:0 Bergmüller (89.)

TSV Wonfurt -

FC Augsfeld 0:5

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Griebel (8., 24., 40.), 0:4 Ankenbrand (61.), 0:5 Hept (63.)

SG Fürnbach -

SpVgg Untersteinbach 0:3

Tore: 0:1 Behringer (20.), 0:2, 0:3 Marschall (43., 83.)

FC 08 Zeil - TSV Zell 3:5

Tore für Zeil: 1:0 Ament (17.), 2:4, 3:4 Wolfschmitt (51. Elfmeter, 66.), Tore für Zell: 1:1 Barbosa (22. Eigentor), 1:2 Thiess (26.), 1:3 Gonnert (36.), 1:4 Benischek (48.), 3:5 Häfner (82.), Gelb-rote Karte: Herzing (90., Zell)

SC Stettfeld -

SC Koppenwind 3:0

Tore: 1:0 Hümmer (15.), 2:0 Beck (23.), 3:0 Lang (55.)

Spfr. Steinsfeld -

VfR Kirchlauter 0:3

Tore: 0:1, 0:2 Koch (5., 17.), 0:3 Funk (80.)

TSV Zell - FC Augsfeld 2:1

Tore für Zell: 1:1 Gonnert (84.), 2:1 Herzing (89.), Tor für Augsfeld: 0:1 Zeiß (69.)

SC Lußberg - SC Stettfeld 1:0

Tor: 1:0 Bergmüller (73.)

SpVgg Roßstadt -

SG Fürnbach 0:1

Tor: 0:1 Zink (77.)

VfR Kirchlauter -

TSV Wonfurt 2:0

Tore: 1:0, 2:0 Koch (4., 30.)

SpVgg Untersteinbach -

Spfr. Steinsfeld 3:2

Tore für Untersteinbach: 1:0 Behringer, 2:1 Oppelt, 3:1 Huttner



A-Klasse Schweinfurt 6

SV Friesenhausen -

SG Untertheres 1:1

Tor für Friesenhausen: 1:1 Grünewald (61.), Tor für Untertheres: 0:1 Kaiser (26., Eigentor)

FC Kleinsteinach -

SG Abersfeld 1:1

Tor für Kleinsteinach: 1:0 Hesse (19.), Tor für Abersfeld: 1:1 Schmeiduch (85.)

RSV Buch - SG Rügheim 1:0

Tor: 1:0 Brunnquell (2.)

SG Pfaffendorf -

SG Lendershausen 0:3

Tore: 0:1 Kempf (17.), 0:2, 0:3 Eiring (26., 34.)

SV Friesenhausen -

SG Pfaffendorf 3:1

Tore für Friesenhausen: 1:0, 3:1 Hofmann (20., 74.), 2:1 Grünewald (45.+5), Tor für Pfaffendorf: 1:1 Alkadro (26.)

SG Abersfeld -

FC Kleinsteinach 2:0

Tore: 1:0 Schmeiduch (47.), 2:0 Rieger (65. Eigentor)

SC 1900 Schweinfurt -

SG Untertheres 1:6

Tor für Schweinfurt: 1:2 Bayat (28.), Tore für Untertheres: 0:1, 1:3 Schmitt (6., 54.), 0:2, 1:4 Zink (13., 86.), 1:5, 1:6 Schad (87., 89.)

SSV Gädheim -

SG Oberhohenried 5:4

Tore für Gädheim: 1:0, 4:2 Grubauer (11., 71.), 2:1 Geuß (25. Eigentor), 3:2 Namyslo (65.), 5:2 Will (79.), Tore für Oberhohenried: 1:1 Rambacher (16.), 2:2 Kaiser (41.), 5:3 Barth (81.), 5:4 Derra (90.)

RSV Buch -

TSV Goßmannsdorf 0:2

Tore: 0:1 Bock (58.), 0:2 Walter (62.)

SG Pfaffendorf/Gemeinf. -

SG Lendershausen 0:3

Tore: Eiring (2), Kempf



A-Klasse Schweinfurt 3

TV Haßfurt II -

SG Sennfeld II 2:4

Tore für Haßfurt: 1:0 Weniger (13.), 2:4 Andrejcsak (80.), Tore für Sennfeld: 1:1 Pfeiffer (21.), 1:2, 1:3, 1:4 Barth (56., 72., 74.)

TSV Gochsheim III -

SV Ebelsbach II 7:0

Tore: 1:0, 3:0, 5:0 Kessler (6., 15., 32.), 2:0 Esmmatov (8.), 4:0 Gomer-Strätz (26.), 6:0 Puhalo (36.), 7:0 Schmitt (73.)

SG Steinbach II -

Jahn Schweinfurt II 4:1

Tore für Steinbach: 1:0 Virnekäs (6.), 2:0 Kestler (12.), 3:1 Rippstein (79.), 4:1 Fritz (88.), Tor für Schweinfurt: 2:1 Moisejew (42.)

SV Hofheim II -

SC Hesselbach II 0:5

Tore: 0:1 (31.), 0:2 Schleyer (43., Eigentor), 0:3 Heim (44.), 0:4 Körber (56.), 0:5 Vollert (76.)

SV Hofheim II -

SG Stadtlauringen/B. 0:4

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Kratsch (14., 52., 59.), 0:4 Hardge di

TSV Knetzgau II -

SG Steinbach II 4:1

Tore für Knetzgau: 1:0, 2:0 Gocker (15., 18.), 3:1 Mischenko (78.), 4:1 Strätz (84.), Tor für Steinbach: 2:1 Tidiane (32.)

SV Ebelsbach II -

SG Üchtelhausen II 1:4

Tor für Ebelsbach: 1:1 Folger (55.), Tore für Üchtelhausen: 0:1, 1:2 Hümmer (14., 73.), 1:3, 1:4 Bickel (82., 92.)



B-Klasse Schweinfurt 3

FC Knetzgau -

DJK Oberschwappach II 1:2

Tore: Unbekannt

FC Ziegelanger -

TSV Westheim II 1:2

Tor für Ziegelanger: 1:2 Schick (62.), Tore für Westheim: 0:1 Kaspar (5.), 0:2 Braun (20.)



B-Klasse Schweinfurt 4

SG Donnersdorf -

TV Obertheres 0:0

Tore: Fehlanzeige