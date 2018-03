Zeitungen angebrannt

Am Sonntagmorgen, etwa um 5.30 Uhr, zündete ein bislang unbekannter Täter Zeitungen auf der Windschutzscheibe eines Autos an, die er zuvor vor der Haustür einer Zeitungszustellerin gegenüber entwendet hatte. Außerdem beschmierte er mehrere weitere Fahrzeuge in der Hennebergstraße und der Brückenstraße in Ebenhausen mit Rasierschaum und Duschgel und klebte mehrere Verkehrszeichen mit Klebeband zu. Sachdienliche Täterhinweise an die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90.