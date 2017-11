Zeit für Gesangverein, danke zu sagen

Der Gesangverein Liederkranz Poppendorf (bei Heroldsbach) lud zu einem sehr festlichen Ehrungsabend in das herbstlich geschmückte Vereinslokal der Gaststätte Dippacher ein. Langjährige aktive und passive Mitglieder wurden für ihre Treue zum Verein und Gesang geehrt.

Die Poppendorfer Musikanten sorgten mit dem Frankenlied für den Auftakt. Nach der Begrüßung aller Gäste durch Vorsitzenden Erwin Warter sang der Liederkranz Poppendorf unter der Leitung von Christof Meier. Dann präsentierten sich der Gesangverein "Waldeslust" Zeckern unter der Leitung von Maria Jose Loza und der Gesangverein "Unter uns" Schlaifhausen unter der Leitung von Christiane Weig.



Treue Sänger

Dann war es erst mal an der Zeit, danke zu sagen. Für 25 Jahre singen wurden Anni Kupfer und Norbert Dippacher geehrt, für 50 Jahre wurden Ehrenvorsitzender Josef Bräunig und Franz Kupfer geehrt.

Auszeichnungen gab auch für langjährige Treue zum Verein, so konnten für 25 Jahre Mitgliedschaft Elisabeth Gügel, Manfred Malter und Anni Kupfer geehrt werden, für 40 Jahre Karlheinz Reck, Werner Mauser, Ernst Gügel, Erwin Warter und Walter Weiss. Für 50 Jahre wurden Josef Bräunig, Georg Hoffmann, Franz Kupfer, Franz Mauser und Josef Mauser geehrt. Für 60 Jahre Treue zum Verein konnten außerdem Georg Mauser, Richard Schmitt und Michel Seelmann ausgezeichnet werden.

Außerdem wurden Barbara Bräunig, Marianne Dippacher, Ilse Frank, Anni Kupfer, Renate Hauenstein, Monika Kupfer, Franz Kupfer, Josef Mauser, Herbert Reichel, Walter Weiss und Stefan Heisser zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Nach einer Pause ging es dann musikalisch weiter, es sang die Sängerabteilung "RC 04" Möhrendorf unter der Leitung von Dirk Eberl. Zum Abschluss sang der Gesangverein Liederkranz Poppendorf, und zum Ausklang sangen alle mit den Poppendorfer Musikanten "Wahre Freundschaft". Sylvia Erlwein