Der Ortsverband Ebelsbach der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) lädt ein zum Frauenfrühstück mit der Familienseelsorgerin Dagmar Schnös und der Singgruppe "Lichtblicke". Das Thema lautet: "Zeit der Trauer - Zeit des Lebens". Die Veranstaltung findet am Dienstag, 21. November, im Pfarrsaal statt. Beginn ist um 9 Uhr mit einem Frühstücksbuffet, teilte die KAB mit. Alle Interessenten sind eingeladen. Darum geht es: Im November wird es nicht nur abends früher dunkel. Die Finsternis legt sich manchen Menschen auch ums Herz. Die triste Stimmung in der Natur greift nach der Seele. Die Frauensinggruppe "Lichtblicke" will mit ihren trostvollen und lebensfrohen Liedern einen Lichtblick in diesem Monat setzen - unterstützt von der Familienseelsorgerin Dagmar Schnös, die mit Gedanken und Texten deutlich machen will, dass die Menschen angesichts des Todes umso intensiver und bewusster leben sollen. red