Zeiler TV-Laufgruppe startet in neue Saison

Die Laufgruppe des TV Zeil stellt sich auf die Sommerzeit ein. Deshalb startet der Lauf ins Wochenende wieder wöchentlich freitags um 18 Uhr, erstmals am Freitag, 30. März, am Waldparkplatz "Rotes Kreuz" an der Straße Richtung Bischofsheim. Die Wintersaison endet mit dem Lauf am Samstag, 24. März, wie der Turnverein mitteilte. Der Lauftreff dienstags um 18 Uhr bleibt unverändert. Auch alle Walker und Jogger, gerne auch Neueinsteiger, sind eingeladen, bei den Laufveranstaltungen mitzumachen. Weitere Informationen gibt es bei Martina Wolter, Ruf 09524/3183. red