Zeil veranstaltet den großen Seniorentag

Das katholische Seniorenforum im ehemaligen Dekanatsbereich Ebern lädt für Freitag, 29. Juni, alle interessierten Senioren zu einem großen Seniorentag in die Mehrzweckhalle am Tuchanger in Zeil ein. Gastgeber für dieses Event ist die Freiwillige Feuerwehr Zeil im Rahmen ihres Jubiläums-Wochenendes. Das Treffen beginnt aus organisatorischen Gründen bereits um 13 Uhr mit einer Wort-Gottes-Feier zu dem Jahresthema "Hoffnungsworte - Hoffnungswege - Hoffnungstaten" unter Leitung des Altenseelsorgers Diakon Joachim Stapf aus Eltmann und unter Mitwirkung der Dekanatsvorstandschaft sowie anderer Engagierter. Das Nachmittagsprogramm umfasst Kaffeepause, heitere Beiträge sowie Gesang, Seniorentanz und Unterhaltung. Das Programm endet gegen 16.30 Uhr. on