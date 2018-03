Zeil in Kasendorf ohne Druck

gö



Nach dem deutlichen 7:1-Heimsieg über den Tabellenletzten BMW SKK Landshut, der den Titelgewinn in der Bayernliga brachte, können die Kegler des SKK Gut Holz Zeil am 18. und letzten Spieltag vollkommen befreit aufspielen. Trotzdem sind sie Favorit, wenn sie am heutigen Samstag (12 Uhr) beim Tabellenvorletzten Goldener Anker Kasendorf zu Gast sind.Nach Platz 4 in der letzten Saison fanden die Kasendorfer in dieser Runde zu keiner Zeit zu ihrer Stärke und belegen mit 7:23 Punkten Rang 9. Zur verkorksten sportlichen Saison kam eine Strafe wegen einer fehlenden Schiedsrichtermeldung gegen die Oberfranken, als ihnen auch noch vier Punkte vom Konto abgezogen wurden. Doch wie auch andere Teams profitiert der SKC in dieser Saison vom ausgesetzten Abstieg aufgrund der Neueinteilung der bayerischen Ligen. Der Kasendorfer Mäzen Sigmund Pohl greift wieder auf sechs Kräfte aus der Tschechischen Republik zurück. Von diesen rief U-23 Nationalspieler Ladislav Urban seine wahre Stärke ab, er weist einen Schnitt von 557 Kegeln auf.Nach dem Gewinn der Meisterschaft kann Zeil auf den schweren Bahnen beim Goldenen Anker befreit aufspielen und das Spiel als ersten Test für die Aufstiegsspiele am 7. April ansehen. Zu diesen setzen die Zeiler Kegler einen Fanbus ein (Anmeldungen: www.gut-holz-zeil.de ).