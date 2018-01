Zeil hat eine Münze zu seiner 1000-Jahr-Feier

Zur 1000-Jahr-Feier in Zeil gibt es nun eine Münze. Aber keine Gedenkmünze, sondern ein echtes Zahlungsmittel. Den "Zeiler", der bisher als Einkaufsgutschein in Papierform besteht, hat die Vereinigung

Z-up von Zeiler Gewerbetreibenden anlässlich des Stadtjubiläums 2018 herstellen lassen.

Die silbern glänzende Münze im Gegenwert von zehn Euro kostet auch im Einkauf zehn Euro. Eingebettet ist sie in eine Klappkarte, die zum einen die Firmen auflistet, bei denen man mit dem "Zeiler" einkaufen kann, zum anderen werden in Bild und Text der "Hexenturm", die katholische Pfarrkirche und das Zeiler Käppele vorgestellt. Somit eignet sich der "Zeiler" auch als Geschenk und gleichzeitig als Erinnerung an das Stadtjubiläum.

"Der ,Zeiler' in Papier hat sich gut etabliert und wird von unseren Kunden gerne genutzt. Die Münze ist natürlich aufwendiger, aber das ist der Beitrag von Z-up zum Stadtjubiläum", erklärte Vorsitzender Michael Minnich bei der offiziellen Vorstellung auf dem Zeiler Marktplatz. Identitätsstiftend sei der Einkaufsgutschein und auch ein gutes Medium, unter dem Motto "Einkaufen, wo Sie zu Hause sind", die einheimischen Geschäfte ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken, so Michael Minnich.

Bürgermeister Thomas Stadelmann freut sich, dass das Stadtjubiläum zu den verschiedensten Initiativen animiert. Er dankte den Geschäftsleuten sowie Z-up. Zu kaufen ist der "Zeiler" bei der Sparkasse und Raiffeisen-Volksbank in Zeil. sw