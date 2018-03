Zeil blickt nach Bindlach

Am Osterwochenende gerät der oberfränkische Ort Bindlach im Landkreis Bayreuth in den Fokus ganz Kegeldeutschlands. Grund sind die dort stattfindenden Aufstiegsspiele zur Eliteliga. Teilnahmeberechtigt zu den Aufstiegsspielen sind die vier Zweitligameister, die über zwei Tage die zwei Aufsteiger in Liga 1 ermitteln werden. Diese sind der SV Geiseltal-Mücheln (2. Bundesliga Nord/Ost), der TSV Großbardorf (2. Bundesliga Nord/Mitte), der TSV 90 Zwickau (2. Bundesliga Ost/Mitte) und der ASV 1860 Neumarkt (2. Bundesliga Süd/West).

Während Neumarkt bei seinem Kader auf Breite und Ausgeglichenheit setzt und sich aus diesem Grund kein Spieler in den Leistungen besonders vom Rest des Teams abhebt, haben die restlichen Teams allesamt mindestens ein Ausnahmetalent in ihren Reihen. Beim SV Geiseltal-Mücheln ist dies zweifelsohne Sven Tränkler, der nach einigen Jahren beim Rekordmeister SKV Rot-Weiß Zerbst wieder zu den Wölfen zurückgekehrt ist. Mit einem Schnitt von 615 Kegeln ragt Tränkler dabei in seinem Team als Leistungsträger heraus. Einen ähnlichen Star haben die Gallier vom TSV Großbardorf mit Christian Helmerich, der ebenfalls einige Jahre das Zerbster Trikot trug. Auch mit der deutschen Nationalmannschaft feierte Helmerich große Erfolge. Mit 619 Kegeln zählte Helmerich dabei zu den Topspielern der 2. Bundesliga Nord/Mitte.

Ein Blick auf die Schnittliste der 2. Bundesliga Ost/Mitte verdeutlicht direkt die Ausnahmestellung von Lars Pansa beim TSV 90 Zwickau. Pansa, der einige Jahre für Victoria Bamberg auflief, glänzte in dieser Saison mit einem Schnitt von 638 Kegeln.

Die Blicke des Bayernligameisters aus Zeil richten sich dabei vor allem auf den TSV Großbardorf, der mit einem Aufstieg den direkten Aufstieg des SKK Gut Holz Zeil in die 2. Bundesliga Nord/Mitte ermöglichen könnte.

Scheitert der TSV Großbardorf am Osterwochenende bei den Aufstiegsspielen, müssen die Zeiler Sportkegler eine Woche später, am 7. April, in Goldbach bei Aschaffenburg selbst im Aufstiegstunier um zwei freie Plätze in der 2. Bundesliga kämpfen. Gegner sind die Meister aus Rheinland-Pfalz (KV Mutterstadt) und Hessen (KSC Hainstadt). gö