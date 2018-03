Zeichnungen, Fotografien und Musik

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Karfreitagzu einer Meditation "14 Stationen des Kreuzwegs" mit Fotografien und Zeichnungen von Günter Karittke und Passionsmusik von Franz Liszt ein. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche. Die Multivision bedient sich moderner digitaler Technik, wobei Karittke darauf bedacht ist, die ausufernden Möglichkeiten dieses Mediums sparsam, einer Passionsmusik angemessen, einzusetzen. Die besondere Herausforderung liegt in der Beschränkung des technisch Machbaren. Die Motive werden auf eine große Leinwand im Chor der dunklen Kirche projiziert.

Ein unerwartetes Element ist das harmonische Miteinander von Fotografie und Grafik. Durch ruhig fließende Bildübergänge verschmelzen Foto und Zeichnung zum sogenannten dritten Bild. So werden ein unaufdringlicher Spannungsbogen aufgebaut und eine meditative Stimmung geschaffen, die dem Karfreitagsgeschehen gerecht wird.

Die Bildauswahl beschränkt sich auf atmosphärisch dichte Motive; besondere Akzente werden durch die behutsame Verwendung kunstgeschichtlicher Bildzitate gesetzt. Günter Karittke möchte die Besucher dadurch zum Nachdenken inspirieren. red