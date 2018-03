Zeichen für die Wahrung eines Grundrechts

Am Montag, 26. März, findet um 18 Uhr wieder die Bamberger Mahnwache Asyl am Gabelmann statt. Im Fokus steht die Ausrichtung der Asylpolitik, möglichst viele Menschen, die einen Schutzstatus beantragen wieder loszuwerden. Die Redebeiträge werden die Folgen aufzeigen und die aktuellen Entwicklungen bewerten, teilen die Initiatoren mit.

Unter anderen wird die Stadträtin Kiki Laaser die Entwicklung der Einwohnerzahlen von Menschen mit Fluchthintergrund in Bamberg vorstellen. Außerdem werden die aktuell vom Landessozialgericht als rechtswidrig eingestuften Sozialleistungskürzungen bei Dublin-Bescheiden seitens des Sozialamtes thematisiert. Das Netzwerk Bildung & Asyl, Freund statt fremd, die Interreligiöse Fraueninitiative rufen gemeinsam mit Geflüchteten auf, ein deutliches Zeichen für die Wahrung des Grundrechtes auf Asyl zu setzen. Im Anschluss wird um 19 Uhr in der Alten Seilerei der in Bamberg mit Geflüchteten und Schauspielern gedrehte Kurzspielfilm "#willkommen" gezeigt. Teile des Produktionsteams sind anwesend. red