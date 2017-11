red



Die Volkshochschule Kronach bietet mit Angelika Wunder einen Vortrag zum Thema "Die zehn Regeln einer gesunden Ernährung" an. In diesem Vortrag erfahren die Kursteilnehmer alles Wissenswerte über eine gesunde Ernährung. Als Ernährungsberaterin beleuchtet die Referentin die Frage: Was braucht mein Körper und was braucht er nicht? Außerdem gibt sie hilfreiche Tipps zum Einkaufen und wie sich die gesunde Ernährung in den Alltag integrieren lässt. Der Vortrag findet am Dienstag, 14. November, von 19.30 bis 21 Uhr im Gasthof zum Goldenen Anker, Ankerstraße 9, Steinwiesen, statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefonnummer 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de