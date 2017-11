Das Verhältnis des Menschen zur Schöpfung kam anlässlich des Jubiläums zehn Jahre Schöpfungsweg am Kloster St. Michael zur Sprache. In seiner Andacht forderte Domkapitular Heinrich Hohl zu nachhaltigem Handeln auf, ohne dass die natürliche Ordnung zur Unordnung werde: "Die Erde ist kein natürlicher Ressourcenspeicher, den die Menschen aufbrauchen können." Hohl verwies auf die Enzyklika "Laudato Si" von Papst Franziskus und sagte, es sei Zeit, "dass wir uns der Verantwortung stellen, interaktiv und kooperativ das Leben im gemeinsamen Haus der Erde zu gestalten". Der Glaube verleihe die Kraft, im Sinne Christi unbeirrt das Leben zu schützen und zu fördern. Domkapitular Hohl dankte den Initiatoren des Schöpfungswegs, da dieser seinen Besuchern den Wert der Schöpfung unmittelbar vor Augen führe.

Christian Lange (CSU) überbrachte als Zweiter Bürgermeister Dank und Grüße der Stadt Bamberg an alle, die an der Entstehung und Pflege des Weges mitgewirkt haben. "Ich verbinde meinen Dank mit der Bitte, dass der Schöpfungsweg uns auch künftig immer wieder daran erinnert, dass wir Teil der Schöpfung sind, dass wir die Aufgabe haben, Schöpfung zu bewahren, und dass wir das Wissen um diese Aufgabe an kommende Generationen weitergeben."

Stephan Keilholz würdigte als Vertreter der Bayerischen Staatsforsten die Unterstützung der Paten der einzelnen Stationen des Schöpfungsweges, die Erhalt und Pflege sichern. Erich Sperlein, Vorsitzender des Bürgervereins Wildensorg, dankte insbesondere auch einem der Väter des Schöpfungswegs, Klaus Schwaab, Umweltbeauftragter des Erzbistums Bamberg.

Der Schöpfungsweg wurde 2007 zum Jubiläum 1000 Jahre Bistum Bamberg angelegt. An zwölf Stationen können Wanderer und Menschen, die die Nähe zu Gott suchen, beispielsweise den Bibelgarten im Klosterhof, das Labyrinth mit seinem Weg zur Mitte oder den Blick von der Waldwiese genießen.

