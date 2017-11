Zehn Jahre Metzgerei Endres in Forchheim

Lob fürs Team





Die Metzgerei Endres feiert an diesem Wochenende ihr zehntes Jubiläum in der Merian-Passage. Deshalb gibt es dort am Samstag auf alle Einkäufe einen Rabatt von zehn Prozent. "Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden das Fest feiern", erklärt der 42-jährige Metzgermeister Matthias Endres.Er kennt die Wünsche seiner Kundschaft genau: Qualität, Vielfalt und Frische. Für Endres war der Schritt, sich vor einem Jahrzehnt als Nahversorger in der Merian-Passage niederzulassen, genau richtig. Mit seiner großen Produktpalette bei den Fleisch- und Wurstwaren, der Heißen Theke und einem Partyservice, der keine Wünsche offen lässt, hat er sich am Stadtrand von Forchheim einen großen Kundenstamm aufgebaut. Der persönliche Kontakt zu seinen Kunden ist ihm besonders wichtig. "Bei uns gibt es natürlich auch die obligatorische Gelbwurst für die Kinder, das gehört doch dazu", schmunzelt Endres.Der Chef steht selbst hinter der Theke und weiß, wie wichtig ein gut funktionierendes Team in einer Metzgerei ist. "Wir sind fast wie eine Familie, ich bin stolz auf meine Mitarbeiter. Sie leisten eine hervorragende Arbeit", lobt der in Kohlstein bei Behringersmühle geborene Unternehmer. Er betreibt zwei weitere Filialen in Hirschaid und Baiersdorf. Seit August dieses Jahres hat er zudem das Geschäft der alteingesessenen Metzgerei Höhn in der Nürnberger Straße übernommen. "Es ist immer schade, wenn ein solcher Familienbetrieb nicht weitergeführt werden kann", findet er. Wie in seinen drei anderen Filialen bietet er auch dort seine qualitativ hochwertigen Frischeprodukte an. "Wir leisten unseren Beitrag, den Stadtkern aufzuwerten", so Endres.Insgesamt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beim "Familienbetrieb" beschäftigt. Die Metzgerei Endres ist auch Ausbildungsbetrieb. Für junge Menschen bietet sie das Erlernen der traditionellen Handwerkskunst in Verbindung mit Maschinen auf technisch neuestem Stand. Bei der reichhaltigen Speisekarte der Metzgerei, bei der es täglich wechselnde Gerichte - vom Rindfleisch mit Kren bis zur "Mexiko-Pfanne" - gibt, findet jeder etwas ganz nach seinem Geschmack. Auch die attraktiven Wochenangebote mit jeweils vier reduzierten Produkten kommen bei den Kunden an. Die Wochenangebote findet man auf der Internetseite www.metzgerei-endres.de , ebenso wie die große Produktpalette des erstklassigen Partyservice.