Zeckern II holt gegen Anja Sehlers TSH den ersten Sieg

Der TTC Höchstadt hat auch sein sechstes Spiel gewonnen und seine Favoritenrolle in der 1. Tischtennis-Kreisliga untermauert. Die TS Herzogenaurach unterlag dagegen auch im fünften Anlauf und bleibt Schlusslicht. In der 2. Bezirksliga der Frauen feierte die Zeckerner Reserve im vierten Spiel den ersten Erfolg.



Frauen, 2. Bezirksliga NW Mfr.

Spvgg Zeckern II -

TS BSG H´aurach 8:5

Die Partie blieb bis zum Schluss spannend, Zeckern lag nie mit mehr als zwei Punkten vorne, vier Spiele wurden erst im fünften Satz entschieden. Mit einem Krimi über die volle Distanz ging es auch los: Anja Sehler und Kerstin Zollhöfer behielten gegen Sonja Schönborn und Christina Kaiser knapp die Oberhand und brachten die TSH in Führung. Kristin Stenglein und Veronika Schüpferling glichen mit dem 3:1 über Angela Bleistein und Corinna Ding aus.

Auch im ersten Paarkreuz gab es eine Punkteteilung: Stenglein bezwang Bleistein glatt, Schüpferling hatte gegen Sehler in vier Durchgängen das Nachsehen. Schönborn (gegen Ulrike Schlichte) und Kaiser (gegen Zollhöfer) bescherten den Gastgeberinnen einen Vorsprung, den sie fortan hielten. Stenglein (gegen Zollhöfer), Schüpferling (gegen Bleistein und Schlichte) und Kaiser (gegen Schlichte) holten die weiteren Zähler für die SpVgg, Sehler (gegen Stenglein und Schönborn) sowie Zollhöfer (gegen Schönborn) punkteten auf Gästeseite.



Männer, 1. Kreisliga Erlangen

TS BSG H´aurach -

SV Tennenlohe 6:9

Auch die Herzogenauracher Männer mussten eine Niederlage einstecken. Nach den Doppeln lagen die Hausherren dank Klaus Kummeth/Christian Hoschek und Jürgen Goblirsch/Michael Knebel noch bei einer Niederlage von Gerhard Heder/Axel Theiss vorn. Kummeth und Hoschek schraubten die Führung der TSH sogar auf 4:1, anschließend gewann auf Seiten der Gastgeber aber nur noch Goblirsch zwei Mal.

SV Tennenlohe -

TTC Höchstadt 2:9

Die einzigen Punktverluste mussten Tobias Leithold und Rainer Hackenberg im Eröffnungsdoppel (2:3) sowie Hackenberg gegen Meinard Müller (1:3) hinnehmen. Die Höchstadter Duos Wolfgang Klaus/Stefan Müller und Harald Flutschka/Markus Thomä gingen ebenso als Sieger von der Platte wie im Einzel je zwei Mal Leithold und Klaus sowie Flutschka Müller und Thomä. rup