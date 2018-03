Zaun wurde beschädigt

In der Kindergartenstraße in Knetzgau rangierte am Sonntag um 18.30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Klein-Lkw, vermutlich einem Sprinter, rückwärts in eine Hofeinfahrt zum Wenden. Dabei stieß er mit seinem Heck gegen den Maschendrahtzaun und beschädigte einen Pfosten und den Zaun auf einer Länge von zwei Metern. Der Unfallverursacher flüchtete. Das Fahrzeug hatte ein rotes Führerhaus und einen grauen Planenaufbau. Es entstand ein Schaden von 200 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei-Inspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270.