Zaun gerammt und abgehauen

Ein bislang unbekannter Autofahrer rammte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren einen Gartenzaun in der Bahnhofstraße 11 und machte sich einfach auf und davon. Der Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstand, ereignete sich bereits in der vergangenen Woche. Hinweise nimmt die Polizei Stadtsteinach (Telefon 09225/96300-0) entgegen. pol