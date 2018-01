"Abrakadabra - simsalabim!", schallte es unlängst aus der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen. Zauberkünstler "Pero" war zu Gast und entführte die kleinen Patienten, ihre Geschwister und Eltern in die Welt der Magie. Dort fliegen Spielkarten und Vasen durch die Luft, rote Bälle hüpfen wie von Geisterhand aus geschlossenen Fäusten und ein ganz normales Seil steht plötzlich von allein in der Luft. Das staunende Publikum verwandelte sich im Laufe des Nachmittags in Zauberlehrlinge, denn "Pero" gab sein Wissen gerne weiter und brachte seinen Zuschauern den einen oder anderen Trick bei. Der größte Zauber aber war das Lachen der Kinder und Jugendlichen, die von "Pero" aus dem häufig sorgenvollen Krankenhausalltag entführt wurden, heißt es in einer Pressemitteilung der Uniklinik.

Der Ausflug in die Welt der Magie wurde ermöglicht von "Toy Run - Träume für kranke Kinder Erlangen", der Peter "Pero" Bozic in die Kinderklinik holte. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kleinen Patienten und ihre Familien zu unterstützen, Herzenswünsche zu erfüllen, schnelle und unbürokratische Hilfe anzubieten und Aktivitäten zu organisieren, die dazu beitragen, den Klinikaufenthalt zu erleichtern. red