"Zauberhafte Welten" in der Stadtbücherei

Die Indie-Autorin Daniela Spröh aus Rödental stellt heute ihren ersten Jugendroman in der Stadtbücherei vor. Die Lesung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Roman "Amanda - Zauberhafte Welten" handelt von einer jungen Frau, für die sich nach dem Tod ihrer Mutter plötzlich alles ändert. Sie muss nun bei ihrem Onkel wohnen. Was Amanda nicht weiß: In der neuen Stadt leben magische Wesen, die junge Frau findet sich bald in einer Welt voll Zauberei wieder. Was anfangs noch fantastisch wirkt, entpuppt sich bald als große Gefahr und ein Labyrinth aus Geheimnissen. red