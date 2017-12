Zauberei belohnt die Lesekönige

Daniela Pondelicek



Hanna Kalter strahlt übers ganze Gesicht: Sie ist die diesjährige Lesekönigin des Sommerferien-Leseclubs der Stadtbücherei Neustadt. In sechs Wochen hat sie erstaunliche 159 Bücher gelesen und hat sich so den ersten Platz gesichert. "Jeden Tag habe ich mindestens ein Buch gelesen - manchmal waren es sogar zwei oder drei Bücher", erzählt sie stolz. Mitgemacht habe sie, weil ihr das Lesen total Spaß mache. "Und ich fand's cool, dass ich mit dem Lesen auch Preise gewinnen kann", erklärt sie. Ausgesucht habe sie sich dann einen großen Plüschesel und ein Buch, einen Gutschein gab es noch obendrauf.

"Für viele klingt es unglaublich, dass es möglich ist, in nur sechs Wochen so viele Bücher zu lesen", sagt Brigitte Rößler-Reuß. "Viele vergessen, dass die Bücher für jüngere Leser recht dünn sind", erklärt sie. Deswegen schaffe man es schon manchmal drei Bücher an einem Tag zu lesen, ist sie überzeugt.



Kein strenger Wettbewerb

Der Leseclub sporne die Kinder zusätzlich dazu noch an, solle aber dennoch nicht als strenger Wettbewerb verstanden werden. "Die Freude am Lesen soll im Mittelpunkt stehen, egal, wie viele Bücher schlussendlich gelesen worden sind", betont sie. Die hohe Anzahl der gelesenen Bücher der Erstplatzierten solle niemanden abschrecken. "Kinder, die sonst nicht so viel lesen, können stolz auf sich sein, wenn sie trotzdem zwei bis drei Bücher geschafft haben", sagt Rößler-Reuß.

Auf dem Abschlussfest bekomme dann jeder einen Preis, und wer mindestens drei Bücher gelesen hat, erhält obendrein eine Urkunde.



192 Kinder nahmen teil

Insgesamt 192 Kinder nahmen in diesem Jahr am Leseclub teil, mit einem Anteil von etwa zwei Drittel waren auch im siebten Jahr wieder mehr Mädchen als Jungen dabei. Besonders beliebt waren sowohl bei älteren als auch bei jüngeren Lesern die Abenteuer im "magischen Baumhaus". Jungen interessierten sich besonders für Bücher rund um Ninjas, während Mädchen für Pferdegeschichten schwärmten. Auch Comicromane wurden sehr häufig gelesen.

Und weil die 192 Kinder gemeinsam 2660 Bücher gelesen und so bewiesen haben, dass sie sich gern in magische Bücherwelten hineinträumen, erwartete sie beim Abschlussfest eine magische Überraschung: Urs Jandl zeigt ihnen bei seiner Zaubershow "Allerhand Getrixe", wie man mit Zaubersalz bastelt, er ließ Goldwürfel verschwinden und machte aus Apfelsaft Himbeerlimonade.

Über den Leseeifer der Kinder freut sich auch Dritter Bürgermeister Martin Stingl (SPD). Besonders gefalle es ihm, dass mehr Kinder als im Jahr zuvor aus allen möglichen Schulbereichen an der Aktion teilgenommen haben, sagte er. Damit der Leseclub auch im nächsten Jahr so gut läuft, wartet eine Bücherkiste mit 300 neuen Büchern in der Stadtbücherei darauf, in den nächsten Sommerferien von den Kindern gelesen zu werden. "Wer weiß, vielleicht knackt ihr dann im nächsten Jahr die 3000-Bücher-Marke", spornte Stingl die Kinder an.