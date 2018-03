Zahlreiche Arbeitseinsätze

Die Gartenfreunde für Dorfkultur Windheim begrüßte die Vorsitzende Sylvia Kuhn im Feuerwehrhaus Windheim. Zurzeit zählt der Verein 64 Mitglieder, fünf Jugendliche (unter 18 Jahren) gehören dazu.

Sie berichtete von zahlreichen Arbeitseinsätzen im vergangen Jahr, für die Markus Stockmann, Kreisvorsitzender, seine Anerkennung äußerte. Dieser teilte mit, dass die Landesgartenschau in Würzburg mit dem Hauptthema "Streuobst-Fachwissen geben und wecken" vom 12. April bis 7. Oktober stattfindet. Die Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft wurde an Elisabeth Aul verliehen.

Zweite Vorsitzende Sigrid Bold wies auf die Termine hin. Es stehen die Pflege der Außenanlagen, Schmücken der Osterbrunnen, Palmkätzchen binden sowie die Neugestaltung der Ortsein- und -ausgänge an. Eine Busfahrt zum Baumwipfelpfad nach Ebrach ist geplant.

Mit einem anschaulichen und genussreichen Vortrag über gesunde und wohlschmeckende Käsesorten begeisterte Birgit Zeitz von der Hofkäserei Zeitz Dittlofsroda, der mit einer Käseprobe schloss. red