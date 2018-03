Zahl der Sänger stabilisiert sich wieder

Mit lockerer Chormusik des Chores Route 16-66 Redwitz begann der Kreissängertag 2018 des Sängerkreises Coburg, Kronach, Lichtenfels in Burgkunstadt. Mit "New York, New York" von Frank Sinatra, "Wunder geschehn" von Nena oder der italienischen Hymne "Volare" hatten die Redwitzer moderne Chormusik in Perfektion dabei.

Höhepunkt dieses Kreissängertages waren die Ehrungen langjähriger Sänger. Die Geehrten aus dem Landkreis Kronach für 60 Jahre Singen im Chor sind: Dieter Altmann und Gerhard Hoffmann (beide Liederkranz 1919 Haig), Renate Dietrich, Helmut Schmidt, Klaus Söllner, Rosemaire Söllner, Lisa Treuner (alle Frohsinn 1887 Steinbach an der Heide), Günther Dobner (Sängerlust 1873 Schmölz), Annelie Grüning (Chorgemeinschaft Seibelsdorf), Alfred Zipfel (GV 1865 Lauenstein).

Für 70 Jahre Singen im Chor wurde Agnes Jurinka (Chorgemeindschaft Seibelsdorf) ausgezeichnet. Peter Trinkwalter (Harmonie 1955 Förtschendorf) wurde für 50 Jahre als Vorsitzender geehrt.

Der Kreissängertag war immer noch geprägt vom plötzlichen Tod des Kreisvorsitzenden Günter Freitag im vergangen Jahr. Vor kurzem wurde im Kreisvorstand beschlossen, dass Jens-Uwe Peter dieses Amt bis zur nächsten Neuwahl kommissarisch übernimmt. Als Stellvertreter konnte Jochen Seitz und als stellvertretender Kreischorleiter Markus Häßler gewonnen werden.

Der Präsident des Fränkischen Sängerbundes Peter Jacobi betonte, dass es wichtig sei, wenn jemand nicht mehr da ist, in seinem Sinne weiter zu arbeiten. Er freute sich weiter, über die großartige Jugendarbeit, die nicht zuletzt mit dem kommissarischen Vorsitzenden Jens-Uwe Peter sehr gut in den heimischen Schulen angelaufen ist. Diese Arbeit lohne sich, denn Kinder singen mit Begeisterung.

Der kommissarische Vorsitzende des Sängerkreises Coburg Jens-Uwe Peter sprach von einem Jahr mit Höhen und Tiefen. Das Bundeschorfest in Coburg mit über 130 Chören sei eine Werbung für den Chorgesang gewesen. Besonders der imposante Schlusschor ist allen in Erinnerung geblieben. Beim Chorsingen in Schulen stellen sich erste Erfolge ein. Dagegen sei es ein Problem, dass Chöre immer wieder in ihrer Existenz bedroht sind.

Stellvertretender Kreischorleiter Markus Häßler freute sich über das gelungene Chorprojekt Vierzehnheiligen. Dies wurde dort mit einem Chor von über 80 Sängern am Tag der Wallfahrt glänzend umgesetzt. Für das nächste Jahr ist es das Ziel, ein Chorwochenende mit dem renommierten Chorliteraten Lorenz Maierhofer abzuhalten.

Kreisgeschäftsführer Herrmann Neubauer gab bekannt, dass im Sängerkreis im Moment in 121 Vereinen mit 144 Chören 2823 Sänger aktiv sind. Es sind 74 gemischte Chöre, 26 Männerchöre und elf Kinderchöre.

Erfreulicherweise ist die Zahl der Chormitglieder im letzten Jahr kaum mehr gesunken. Neu aufgenommen im Kreise der Chöre wurde der Jugendchor des Gesangvereins Vocalholics Coburg mit 29 Chormitgliedern.

Zum letzten Schlussakkord des Kreissängertages 2018 bildeten alle Anwesenden mit dem eindrucksvollen Sängerspruch "Viva la Musica" einen Gemeinschaftschor. Roland Dietz