Yoga und Schwimmen

Die Volkshochschule Kronach bietet mit Nadine Schnappauf den Kurs Yoga für Eltern und Kind an, bei dem spielerisch Yoga-Übungen erlernt werden. Die Bindung zwischen dem Elternteil und dem Kind wird gestärkt, da bei den Partnerübungen zusammen gearbeitet werden muss. Der Kurs beginnt am 21. Februar, umfasst sieben Abende und findet jeweils von 17 bis 17.45 Uhr im Gymnastik-Raum der Lucas-Cranach-Schule, Turnstraße 7 in Kronach statt. In Küps bietet die VHS mit Inge Endres den Kurs "Schwimmen: Brust, Kraul und Rücken" an. Die Teilnehmer sollten sichere Schwimmer sein. Brustschwimmen wird aktiviert und die Technik verfeinert. Außerdem werden das Rücken- und Brustkraulen erlernt sowie Starts und Wenden geübt.Der Kurs beginnt am 24. Februar, umfasst zehn Nachmittage und findet jeweils von 12.30 bis 14 Uhr im Hallenbad in der Grund- und Mittelschule, Am Hirtengraben 7 in Küps, statt. Anmeldung für beide Kurse über die VHS Kronach, Tel. 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de