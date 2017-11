Wunsch nach Frieden

Wo gibt es ein Kriegerdenkmal in solch einem Ambiente? In Streitberg wurde das Ehrenmal im Zuge der Dorferneuerung verlegt. Es steht am Fuße der Burgruine Streitberg, aber trotzdem noch im Weichbild der Dreieinigkeitskirche. Der neue Standort der Gedenkstätte hat im Zuge der Dorferneuerung an Strahlkraft gewonnen. Und so war es denn auch bei der würdigen Gedenkfeier am Volkstrauertag. Pfarrerin Ulrike Werner wünschte sich, dass Generationen heranwachsen, die keine Kriege und keine Massengräber mehr erleben müssen.

"Der Krieg zieht vorüber, aber er hinterlässt Spuren, die nicht vergehen.Wir erleben , wie zerbrechlich der Friede ist", sagte Wiesenttals Dritte Bürgermeisterin Susanne Hofmann.