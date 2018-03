Wunsch nach Arzt bekräftigt

Gut besucht war die Bürgerversammlung in Theinheim. Vor rund 50 Personen in der Gastwirtschaft Bayer gab Bürgermeister Matthias Bäuerlein (FW) einen Überblick über die Gemeinde Rauhenebrach, ehe örtliche Themen zur Sprache kamen.

In Theinheim werden für den Ausbau des Dorfplatzes alte Gebäude abgerissen. Feuerwehrkommandant Rainer Basel begrüßte die Erweiterung des Zentrums. Er fände es gut, wenn die Gemeinde - ähnlich wie etwa Spielhof - dort ein Gebäude errichten würde. Bürgermeister Bäuerlein gab zu bedenken, dass man abwägen müsse, ob dies nötig ist. Man müsse die örtliche Gastronomie berücksichtigen, sagte er. Eine Diskussion entwickelte sich auch über eine mögliche Namensgebung für diesen neuen, größeren Dorfplatz.



Kahlschlag beim Heckenschnitt

Zahlreiche Redner kritisierten, dass bei der Heckenschnitt-Aktion der Gemeinde das Gehölz zu stark "verschnitten" worden sei. Bürgermeister Matthias Bäuerlein räumte ein, dass diese Arbeiten eine beauftragte Firma ausgeführt habe. In der Verantwortung stehe aber die Gemeinde, erklärte er.

Erwin Weiniger wollte wissen, was mit der Staatsstraße von Untersteinbach nach Koppenwind passiere und wann sie ausgebaut werde. Bäuerlein versicherte, dass der Ausbau noch in diesem Jahr geschehe.

Ein weiteres Thema der Versammlung war die ärztliche Versorgung in Rauhenebrach. In der Gemeinde praktiziert ein Hausarzt, der aber schon die 60 Jahre überschritten hat. Wie geht es dann weiter?, lautet die entscheidende Frage.

Bäuerlein sagte, dass das Thema von großer Bedeutung sei. Es wurde der Wunsch vorgetragen, dass die Gemeinde für die künftige ärztliche Versorgung von Rauhenebrach mehr tun müsse und einem Arzt die Praxisstelle durch "gewisse Vergünstigungen" attraktiver machen sollte. Angesprochen wurde auch der Vorschlag, dass eine Informationsveranstaltung zu dem Thema stattfinden soll.

Das Geländer am Radweg Theinheim-Falsbrunn an der Brücke bei Falsbrunn sei in einem schlechten Zustand und müsse dringend erneuert werden, erklärte Manfred Kübrich. Bürgermeister Bäuerlein stellte in Aussicht, dies mit dem Straßenbauamt zu besprechen, das dafür zuständig ist. heki