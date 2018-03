Wunderbares Neuseeland

Neuseeland: Wanderland, Wunderland; weites Land, wildes Land. Die Liste wäre noch erweiterbar und die Begriffe austauschbar, ohne etwas an Aussagekraft zu verlieren. Es gibt viele traumhafte Orte auf den beiden Inseln, die Neuseeland bilden und von denen Lars Hofmann am Donnerstag, 22. März um 19.30 Uhr in der Café-Bar Karibik Kronach berichtet.

Auf Neuseeland haben Reisende scheinbar die Möglichkeit, viele Klimaregionen und Naturräume in kurzer Zeit zu erleben: vom Gebirge ans Meer, vom Regenwald in Wüstenregionen, von schroffen Vulkanlandschaften zu saftig grünen Wiesen - alles liegt nah beieinander und ist durch die gute Infrastruktur leicht erreichbar.

Das Land lädt uns ein, seine "Wunder" zu erkunden. Und dieser Einladung folgen immer mehr Touristen. Und viele von ihnen düsen fast ausschließlich mit dem Wohnmobil über die Inseln. Sie alle eint das Ziel, so viel wie möglich zu sehen und "mitzunehmen"; schließlich ist Neuseeland so weit weg und wer weiß, ob und wann man mal wieder hierher kommt!



Näher an Land und Leuten

Acht Wochen hatte Lars Hofmann während einer fünfmonatigen Reise für Neuseeland eingeplant. Hofmann: "Ich muss zugeben, auch ich konnte mich diesem Drang schwer entziehen. Aber zwei echte ,Kiwis' haben mir ihre Heimat gezeigt, wodurch ich etwas näher an die Menschen und das Land gekommen bin. Und ich habe versucht, mir auch in Neuseeland Zeit zu nehmen für Landschaften und Menschen. Wie so oft mit dem Rucksack und Zelt, aber auch mit dem Seekajak oder dem Auto von unseren Freunden. Mit einer Neugier für die Menschen und einer Offenheit für ihre Lebenswelt."

Gerade diese scheinbar langsame Annäherung habe besondere Momente geschaffen, die er in seinem Vortrag zeigen möchte.

Lars Hofmann ist seit Jahren auf seine eigene Art unterwegs. Neben den mehrtägigen Touren in Gebirgslandschaften ist ihm der Kontakt mit den Menschen besonders wichtig. Und so erlebt er auf seinen Reisen viele Geschichten, von denen er in seinen spannenden und humvorvollen Vorträgen berichtet.

Der Eintritt zu dem Vortrag in Kronach beträgt fünf Euro.