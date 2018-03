Wüterich lässt sich an einer Sitzbank aus

Erst jetzt wurde der Polizei in Bad Staffelstein eine Sachbeschädigung einer Sitzbank Anfang Februar in der Viktor-von-Scheffel-Straße bei einem Pflegeheim mitgeteilt. Hier wurden von einem Unbekannten die beiden Bretter der Sitzlehne weggetreten und ins nahe Gebüsch geworfen. Der Schaden wurde auf rund 150 Euro beziffert. Wer Hinweise zum Täter machen kann, wird gebeten sich, mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen.