Workshops in der Theaterschule Bamberg

Die Theaterschule Bamberg bietet im November einige Workshops in der Theaterschule, Nürnberger Straße 93, an. "Dreh Deinen eigenen Kurzfilm - mit Dir in der Hauptrolle" heißt die Fortbildung vom 18. bis 19. November für Kinder ab neun Jahren. Ein Sprech-Stimm-Coaching für Erwachsene findet am 25. November von 11 bis 15 Uhr statt. Dabei geht es um die Weiterentwicklung und Optimierung der eigenen stimmlichen Fähigkeiten. Die Teilnehmer trainieren Atem, Stimm-Klang und das Bewusstsein für ihre Stimme. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 0951/97459004 oder www.theaterschule-bamberg.de