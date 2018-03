Workshop mit der Mundharmonika

"Das kleinste Orchester der Welt" - die Mundharmonika - steht im Mittelpunkt eines Workshops, den die Volkshochschule Haßberge am Samstag, 17. März, anbietet. In diesem Anfängerkurs will Kursleiter Didi Neumann den Teilnehmern die elementaren Spieltechniken auf anschauliche Weise vermitteln. Instrumente können bei Bedarf im Kurs erworben werden. Der Workshop findet von 11 bis 18 Uhr im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach statt. Anmeldungen sind in der VHS- Geschäftsstelle (Rufnummer 09521/94200) möglich. red